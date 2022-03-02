Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Телеграм-канале предупредил о фейк, к которому может прибегнуть Россия.
«Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его-а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейк", - говорится в сообщении.
Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных.
"Знайте - это фейк! Его цель – дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены – Украина не капитулирует! России остается лишь выдумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром», - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Враг испугался": российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать
Российская бомба попала в дом украинского футболиста: погиб вместе с мамой
Наталья Могилевская обратилась к украинкам с неожиданным требованием: "К черту эти…"
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
Напомним, Геращенко рассказал, сколько на самом деле враг потерял в живой силе: "Из доклада МО РФ..."
Как сообщала Politeka, российских военнопленных будут выдавать матерям лично: в МВД сообщили о новом решении
Также Politeka писала, что пенсионер отдал ВСУ все, что накопил за годы жизни: "Здесь живут лучшие люди в мире!"