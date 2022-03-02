Гражданам Украины рассказали, что нужно знать, чтобы не поддаться на провокацию.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Телеграм-канале предупредил о фейк, к которому может прибегнуть Россия.

«Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его-а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейк", - говорится в сообщении.

Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных.

"Знайте - это фейк! Его цель – дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены – Украина не капитулирует! России остается лишь выдумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром», - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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