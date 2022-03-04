Опубликован частичный перечень военнопленных армии России
МВД Украины обнародовал краткий список военных российских оккупантов, которые попали в плен к нашим бойцам, на что указывает соответствующая публикация советника министра внутренних дел,
По словам Геращенко, он обнародовал только первый список военнопленных солдат армии РФ, которых обманом завлекли на территорию мирной Украины. Кроме того, подобных списков, как и списков погибших солдат-оккупантов, будет предостаточно. Даже с учетом того, что во всем виноват президент Путин, матери России все же могут приехать в Киев и забирать своих сыновей.
Этот, пусть пока первый, и вроде бы небольшой список, тем не менее, внесено уже 96 человек, а занял он 4 листа:
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что все энергетические активы РФ в мире могут быть конфискованы, а деньги от их продажи уйдут в пользу Украины.
Также ранее мы информировали о том, что в Сети появились новые фото уничтоженной оккупантами "Мрии" Ан-225.
А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты настолько напуганы, что под Киевом вступили в бой сами с собой.