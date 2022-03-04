Забрать пленных оккупантов можно, но только лично их матерям, в Киеве.

Опубликован частичный перечень военнопленных армии России

МВД Украины обнародовал краткий список военных российских оккупантов, которые попали в плен к нашим бойцам, на что указывает соответствующая публикация советника министра внутренних дел, Антона Геращенко , размещенная в соцсети Facebook.

По словам Геращенко, он обнародовал только первый список военнопленных солдат армии РФ, которых обманом завлекли на территорию мирной Украины. Кроме того, подобных списков, как и списков погибших солдат-оккупантов, будет предостаточно. Даже с учетом того, что во всем виноват президент Путин, матери России все же могут приехать в Киев и забирать своих сыновей.

Этот, пусть пока первый, и вроде бы небольшой список, тем не менее, внесено уже 96 человек, а занял он 4 листа:

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что все энергетические активы РФ в мире могут быть конфискованы, а деньги от их продажи уйдут в пользу Украины.

Также ранее мы информировали о том, что в Сети появились новые фото уничтоженной оккупантами "Мрии" Ан-225.

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты настолько напуганы, что под Киевом вступили в бой сами с собой.