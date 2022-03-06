На Сумщине оккупанты не дают местным жителям оставить разрушенные города, машины грабят и уничтожают. Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.
"Вы спрашиваете меня: "Как можно уехать из Сум?" из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Я отвечаю: безопасно - никак. Российские военные мародерят, грабят и кое - где расстреливают машины украинских мирных людей», - написал Бова на своей странице в Facebook.
Также глава Тростянца показал видео, снятое на трассе Киев - Сумы. Неподалеку от самих Сум 5 марта.
Сейчас оккупанты прочно засели в Тростянце, их штаб в здание полиции. В городе много вражеской техники. Из центра, где посреди жилых зданий размещаются их САУ, ведут ночью обстрелы Ахтырки.
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"Наши ВСУ и партизаны периодически уменьшают количество техники, движущейся по общине. Убежден, скоро Тростянец будет освобожден от оккупантов! Слава Украине!"- отметил мэр города.
Напомним, ВСУ остановили колонны вражеской техники на новом направлении: "пытались выдвинуться в сторону...."
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