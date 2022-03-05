Граждане Украине, который находятся в занятом оккупантами Бердянском, вышли на митинг против российских солдат.

Как пишет Politeka.net, Украина 10-е сутки сопротивляется российским оккупационным войскам. Сегодня на огромные митинги вышли в Херсоне, где взяли областной центр русские. Люди не только протестовали, но и отобрали БТР, на который повесили флаг Украины и прогнали россиян из центра города.

І жоден постріл ворога в повітря не злякає справжніх українців, які мужньо відстоюють рідну землю! 🇺🇦



На відео Херсон зараз. Переляканий окупант від безвиході гатить в повітря автоматною чергою.



Херсонців це не спиняє!

Українці - найсміливіший і найвідважніший народ у світі💪🏼 pic.twitter.com/gjO0c1xWPb — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

Но не только Херсон восстал против оккупантов. Появилась информация, что вышли люди на митинги в Бердянске.

"В Бердянске живут настоящие патриоты.

В город приехала гуманитарка, но русню покрыли трехэтажным матом и оперативно прогнали. Гуманитарку никто не взял", было подписано одно видео в ТГ-канале "Инсайдер Украина Новости Война".

На видео люди кричали "Украина превыше всего".

"Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против оккупантов. Пока россияне сидят дома и молчаливо «одобряют» продолжение войны.

Мы непокорны! Слава Украине", - написано было под вторым видео.

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