Как пишет Politeka.net, Украина 10-е сутки сопротивляется российским оккупационным войскам. Сегодня на огромные митинги вышли в Херсоне, где взяли областной центр русские. Люди не только протестовали, но и отобрали БТР, на который повесили флаг Украины и прогнали россиян из центра города.
Но не только Херсон восстал против оккупантов. Появилась информация, что вышли люди на митинги в Бердянске.
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"В Бердянске живут настоящие патриоты.
В город приехала гуманитарка, но русню покрыли трехэтажным матом и оперативно прогнали. Гуманитарку никто не взял", было подписано одно видео в ТГ-канале "Инсайдер Украина Новости Война".
На видео люди кричали "Украина превыше всего".
"Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против оккупантов. Пока россияне сидят дома и молчаливо «одобряют» продолжение войны.
Мы непокорны! Слава Украине", - написано было под вторым видео.
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