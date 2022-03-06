Как пишет Politeka.net, украинские войска одиннадцатый день защищают Украину от оккупационных российских войск. Советник главы МВД Антон Геращенко показал, как во время новой бомбежки пострадал город Овруч, который находится в Житомирской области. Кадры советник министра опубликовал в своем тг-канале.
На кадрах можно увидеть, как разрушен город после бомбежки. А также на одном из видео можно увидеть попадание снаряда в здание.
"Овруч, Житомирская область. Результат бомбардировки оккупантами «военных объектов»!", - написал Геращенко.
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Также Politeka сообщала, что украинцы и крымские татары поднялись против оккупантов РФ и передали послание Путину
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