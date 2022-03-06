ПВО Харькова удалось сбить еще один истребитель россиян - Су-25, о чем сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают 11-й день защищать свою землю от российских оккупантов. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отчитался о потерях врага у себя в ТГ-канале.

"Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации – штурмовик Су-25.

Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника.

Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.

Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы силы противника преобладают.

Наши украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан!", - написано было в публикации.

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