Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают 11-й день защищать свою землю от российских оккупантов. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отчитался о потерях врага у себя в ТГ-канале.
"Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации – штурмовик Су-25.
Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника.
Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.
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Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы силы противника преобладают.
Наши украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан!", - написано было в публикации.
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А еще Politeka писала, что украинские силовики поквитались с военными, перешедшими на сторону РФ в 2014 году
Также Politeka сообщала, что Вахтанг Кикабидзе поддержал Украину и дал важный совет