Жители украинских городов, которые временно оккупировали российские захватчики, устраивают массовые протесты 6 марта. В частности против оккупантов выступили жители Херсона, Новой Каховки и Новоалексеевки, пишет Politeka.net.
Участники акций выкладывают видео в сети.
Люди заполнили всю центральную площадь в Новой Каховке. Они держат в руках укаинские флаги и выкрикивают «Путин х..ло", "Русский корабль, иди на...», "Новая Каховка - это Украина".
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Вышли на протест и в Херсоне. Жители города заполнили центральную площадь напротив Херсонской администрации.
Также в соцсети появилось видео из Новоалексеевки Генического района Херсонской области. Там можно заметить кроме флагов Украины также много флагов крымских татар.
В Каланчаке рядом с Крымом люди собрались на площади с флагами.
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