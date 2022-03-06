Жители украинских городов, которые временно оккупировали российские захватчики, устраивают массовые протесты 6 марта. В частности против оккупантов выступили жители Херсона, Новой Каховки и Новоалексеевки, пишет Politeka.net.

Участники акций выкладывают видео в сети.

Люди заполнили всю центральную площадь в Новой Каховке. Они держат в руках укаинские флаги и выкрикивают «Путин х..ло", "Русский корабль, иди на...», "Новая Каховка - это Украина".

м. Нова Каховка, Херсонська область. Майорять українські прапори. Мешканці не бажають підкорятися окупантам. #stoprussia

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/2wsCM6sCt1 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 6, 2022

Вышли на протест и в Херсоне. Жители города заполнили центральную площадь напротив Херсонской администрации.

Также в соцсети появилось видео из Новоалексеевки Генического района Херсонской области. Там можно заметить кроме флагов Украины также много флагов крымских татар.

Новоолексіївка ось зараз. Кінцевий залізн пункт на адмінмежі з Кримом до війни, КПП Чонгар. Море кримських татар



Через нього курсують колони техніки, сюди росіяни звозять поранених з-під Мелітополя й Херсона, тут же їхні перевалочні бази в адмінбуд. Людям все одно, це їхня земля pic.twitter.com/GlFv0hV5NV — Alona Savchuk (@al_savchuk) March 6, 2022

В Каланчаке рядом с Крымом люди собрались на площади с флагами.

Жители Каланчака кричат российским захватчикам: "Уходите с нашей земли!"

Напомним, ВСУ остановили колонны вражеской техники на новом направлении: "пытались выдвинуться в сторону...."

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