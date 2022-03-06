Как пишет Politeka.net, украинцы 11-й день борются с российской оккупацией. 24 февраля Владимир Путин отдал приказ армии России наступать на Украину. А сегодня, шестого марта, была проведена ракетная атака по аэропорту в Виннице. Как стало известно, русские войска запустили 8 ракет из Приднестровья. Ракеты попали по аэропорту. Президент Украины Владимир Зеленский после ракетной атаки уже призвал весь мир закрыть небо над Украиной, чтобы авиация и ракеты больше не могли летать.

"Последствия ракетного удара г. Винница", - написал военный блогер Анатолий Штефан.

"Ракеты, попавшие в Винницкий аэропорт, по предварительной информации, были выпущены из Приднестровья – Военное телевидение Украины.

Геноцид Украинской нации", - было написано в следующей публикации.

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Также кадры разрушений опубликовало издание Nexta.

"Как сейчас выглядит аэропорт под Винницей", - написано было в публикации.

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