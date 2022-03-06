Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру в связи с новыми ударами России по Виннице.

Как пишет Politeka.net, украинцы борются за независимость от России уже 11-е сутки. Оккупационные войска РФ 24 февраля по приказу Владимира Путина начали наступление на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение в связи с ударами по Виннице.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. 8 ракет против нашего города, против мирной доброй Винницы. Которая никогда не угрожала России, никаким образом, ракетный удар жестокий, циничный, полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру. Мы повторяем каждый день, закройте небо над Украиной", - сказал Зеленский.

Напомним, русские оккупанты нанесли удары по городу в Житомирской области, кадры разрушений

Также Politeka сообщала, что над Харьковом был сбит еще один самолет россиян, глава ХОГА рассказал подробности

А еще Politeka писала, что Украинцы и крымские татары поднялись против оккупантов РФ и передали послание Путину