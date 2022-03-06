Как пишет Politeka.net, Украина защищается от российской оккупации 11-й день. Леся Никитюк, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Звезда в своем блоге в инстаграм опубликовала фотографию своей мамы, показав, как ей приходится отмечать день рождения в убежище.

На кадрах видно как Екатерина Петровна сидит в убежище. На руках мама Никитюк держит собачку породы вест-хайленд-уайт-терьер.

«С Днем рождения мама… Пусть победа нашей страны снова посеет улыбку на твоем лице.» подписала фотографию Леся Никитюк.

Фанаты оставили более 70 тысяч лайков и оставили комментарии:



«С именинницей! Здоровья! Все буде Україна! Ми переможемо!», «С Днем Рождения, желаю встретить следующий день рождения дома и с улыбкой», «С Днем рождения. Пусть Бог оберегает», «Мама Кет все будет хорошо! С днем рождения! Слава Украине!», «Ох, Леся...у моей мамы день рождения был 24 февраля, я проснулась рано утром, чтобы поздравить ее, но вместо этого услышала страшные новости!!! Держимся! Все будет Украина!».