Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживают украинцев, которые борются за свободу от российских оккупационных войск. На новом видео в Инстаграм Оля показала, как украинцы встречают российские войска в разных городах.

"Вот так встречают «освободителей»! Выходят безоружные и сдерживают телами технику! (цветов не наблюдаем) Великий и непобедимый народ Украины! Горжусь! Благодарю!!! Хрен тебе путлер, а не Украину!!!!! Вон с моей земли российский оккупационный контингент!!!!!!! Пошли вон с нашей страны!!!!", - написала Полякова.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Мелитополь, это любовь", "Самые лучшие", "Храни нас бог", "Молодцы !!! Защищайте свою землю !!! Она Ваша !!! В единстве ваша сила !!!!", "Гордость за наш украинский народ зашкаливает".

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