На опубликованных кадрах можно увидеть, оккупанты буквально изрешетили легковушку.

В Гостомеле Киевской области российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль на киевских номерах мирных жителей. Об этом сообщили Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В результате атаки погибли парень и девушка. Оккупанты буквально изрешетили их легковушку. Когда произошла трагедия, не сообщается.

"Трагическое ЧП под Киевом. Гостомель, выезд на Бучу, расстреляли белый Chevrolet Aveo. Погибли парень и девушка. Соболезнуем родственникам и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, солдаты и офицеры Беларуси массово отказываются от вторжения в Украину.

Как сообщала Politeka, ликвидированных оккупантов стало еще больше.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.