В Гостомеле Киевской области российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль на киевских номерах мирных жителей. Об этом сообщили Telegram-канал dtp.kiev.ua.
В результате атаки погибли парень и девушка. Оккупанты буквально изрешетили их легковушку. Когда произошла трагедия, не сообщается.
"Трагическое ЧП под Киевом. Гостомель, выезд на Бучу, расстреляли белый Chevrolet Aveo. Погибли парень и девушка. Соболезнуем родственникам и друзьям погибших", - говорится в сообщении.
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Как сообщала Politeka, ликвидированных оккупантов стало еще больше.
Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.