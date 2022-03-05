Більшість рядового складу білоруських частин, яких готували до відправки в Україну, налаштовані проти участі у війні, пише сайт Charter97.org.
Відзначається, що саме з цієї причини білоруські війська досі, незважаючи на накази «зверху», не беруть участь у сухопутних військових діях проти України.
Офіцери доповідають в Генеральний штаб ЗС РБ, що в разі переходу кордону життя офіцерів буде у величезній небезпеці, тому що солдати піднімуть зброю проти них. Також прогнозується масова здача в полон білоруських військовослужбовців.
Ряд невеликих підрозділів білоруської армії кілька днів тому вже перетнули кордон з Україною, але були повернуті назад через відмову військовослужбовців брати участь у бойових діях.
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Нагадаємо, 3 березня в Мінську затримали жінок, які прийшли на службу в Кафедральний собор. Йдеться про матерів білоруських солдатів, які несуть службу на кордоні з Україною, повідомляти Російська служба Бі-бі-сі.
"Всі ми мами, ми можемо і повинні і молитися. Я хотіла донести, що я проти того, що Білорусь втягують у війну, що з нашої території йдуть атаки", - розповіла одна з матерів.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко раніше визнав, що з території Білорусі запустили ракети по території України. Він назвав ці запуски "вимушеним кроком".
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