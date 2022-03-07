Правоохранители рассказали об оперативной обстановке в столице Украины
О том, сколько человек на понедельник, 7-е марта было проверено в Киеве, а также сколько из них оказалось злоумышленниками, но не только это, в своем официальном Telegram-канале, пишет
В частности, за минувшие 24 часа, правоохранители Киева провели проверки 9,952 тысячи человек. И в этом количестве оказалось 49 человека, причастных к деятельности российских диверсионно-разведывательных групп.
Помимо этого, патрульная полиция еще и обнаружила 2 мародеров.
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На данный момент в отношении всех задержанных начались процессуальные мероприятия. Также, правоохранители напоминают, что они практически круглосуточно находятся на страже безопасности жителей Киева.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в столице организована эвакуация от района Соломенского рынка к западной границе Украины.
Также ранее мы информировали о том, что украинцам помогут найти потерявшихся детей и пропавших взрослых - можно воспользоваться Telegram.
А до этого наш портал сообщали о том, что первые добровольцы из Великобритании уже прибывают защищать Украину.