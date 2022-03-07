В Украине появился канал в популярном мессенджере, на этот раз касающийся розыска пропавших детей
То, что помочь тем, кто внезапно утратил связь со своими детьми, вследствие военных действий сил страны-агрессора против Украины, может один из созданных Telegram-каналов, в своем аккаунте этого же мессенджера, сообщает глава Министерства цифровой трансформации,
Оперативно отыскать информацию об исчезнувших детях, можно отправив запрос о поиске по ссылке
В этот запрос, относительно как пропавших, так и найденных детей, следует внести:
- имя и фамилию пропавшей особы;
- год ее рождения;
- сведения об инциденте, при которых она исчезла;
- когда последний раз выходила на связь;
- контактный номер, если есть.
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Помимо детей, используя эту же поисковую базу, можно отыскать и взрослых, связь с которыми была потеряна.
Но нужно учесть - лучше максимально проверять вносимую информацию, так как уже появляются фейки, чтобы посеять еще больше паники среди украинцев.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что именно российский генерал, родившийся в украинском Чугуеве, приказывал бомбить мирный Харьков.
Также ранее мы информировали о том, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров нашей страны в пассивности.
А до этого наш портал сообщали о том, что "Ассоциация плательщиков налогов Киева", призвала банки отменить комиссию за перечисление денег между карточками.