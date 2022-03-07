В нашу страну начали прибывать первые добровольные отряды из Великобритании
То, что в Украине уже находится несколько десятков добровольцев из Англии, приехавшие, чтобы помочь нашим силам противостоять российской агрессии, и как мотивируют себя эти бойцы, можно на странице "
По словам, например, Джекса, они здесь для того, чтобы остановить вторжение войск страны-агрессора в Украину, и он весьма надеется, что общие усилия позволят победить.
Также, он напомнил, что все добровольцы являются бывшими, и достаточно опытными военными, очень хорошо подготовленными. А заставило их всех покинуть Великобританию то, что в Украине происходят военные преступления, и такого попросту не должно быть. В частности, по мирным городам Украины наносят массированные удары, страдают гражданские, а вовсе не военные, женщин подвергают насилию - все это необходимо остановить любым способом.
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Еще один доброволец был лаконичным и воодушевляющим, и сказал просто: "Слава Украине!".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Запорожской области "кадыровцы" расстреляли почтальонов, которые развозили пенсии людям.
Также ранее мы информировали о том, что стало известно, кто отдавал приказы на бомбежку мирного Харькова.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Киеве организовали эвакуацию с Соломенского рынка к западной границе Украины.