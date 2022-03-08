семья договорилась с оккупантами о выезде из села. За рулем автомобиля был Владимир Палуб, кроме него в салоне было пять человек.

7 марта на киевской трассе в районе Колычовки на мине подорвался автомобиль с гражданскими. В результате погибли три человека. Об этом в комментарии "Суспільне" рассказал черниговский адвокат Анатолий Селюх.

По его словам, в машине находились его супруга с сыном и племянником, девушка подросткового возраста, а также Владимир и Виктория Палуб.

5 марта вечером в село Ивановка вошли оккупационные войска. У местного населения забрали телефоны и сломали сим-карты. Автоматными очередями выстреливали замки в дверях частных домов.

Спустя день семья договорилась с оккупантами о выезде из села. За рулем автомобиля был Владимир, кроме него в салоне было пять человек. Среди них – жена и сын Анатолия Селюха.

На подъезде к Количевке автомобиль наткнулся на мину. Трое взрослых погибли. 15-летний сын адвоката выжил, его взрывной волной выбросило из машины на дорогу. Он рассказывал, что мины были замаскированы соломой и мусором.

Двух других подростков также госпитализировали – у них травмы разной степени тяжести.

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