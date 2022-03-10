Как пишет Politeka.net, украинцы уже 15-е сутки защищают свою страну от российско-оккупационных войск. Потери врага в воздухе пошел уже на десятки единиц и 10-я горно-штурмовая бригада отчиталась о еще одной победе.
"Немного хороших новостей вам в ленту!
Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10-й Горно-Штурмовой Бригады был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении Восточного военного округа РФ (с. Черниговка, Приморский край).
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Не жалеем врагов ни на земле нашей, ни в нашем небе.
Слава Украине !", - было написано в публикации.
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