Российские оккупанты наивно полагают, что могут перенаправить электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС в "ЛНР/ДНР" и Крым

О том, что недалекие военные страны-агрессора, ранее завладевшие Запорожской АЭС, расположенной около Энергодара, уже составляют невыполнимые проекты, касающиеся переориентации данной станции на снабжение оккупированных районов Крыма и Донбасса, в своем Telegram-канале информирует украинский " Энергоатом ".

В частности, прямой текст от специалистов "Энергоатома":

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. На самом деле - это физически невозможно сделать".

Напомним, что сейчас так и не отремонтирована линия электропередач, и не восстановлена подача энергопитания к ЧАЭС. Помимо этого, также обесточен и близлежащий город Славутич. Если не возобновить энергоснабжение, то в течение одной недели, реактор может окончательно расплавиться.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что для россиян организовывают "зеленый коридор" в Харьковской области, но коснется не всех оккупантов.

Также ранее мы информировали о том, какие вещи лучше взять с собой в эвакуацию.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту под Кривым Рогом.