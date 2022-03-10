Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица и модель Даша Астафьева недавно удивила всю страну – ее снимки из волонтерского штаба, на которых она чистит картошку с обычными женщинами, облетели соцсети. В своем Instagram знаменитость опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что на остается в Киеве и верит в ВСУ.

Также Даша поддержала украинских воинов, обратившись к ним с эмоциональным посланием. "Парни, которые нас защищают, мы желаем вам сил, мы желаем вам равновесия, и очень ждем вас дома. Возвращайтесь поскорее живыми", - сказала певица в видеообращении.

В подписи к видео Астафьева написала: "Я горжусь тем, что остаюсь в родном городе в такие трудные времена! Я с гордостью остаюсь здесь, потому что чувствую, как я нужна, каждое мгновение. Помню каждый взгляд людей, которых вижу сейчас, ходя по городу. Я навсегда запомню "спасибо" тех, кто принимает из моих рук помощь. Всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь. Кто приютил нас и заботился о нашей жизни. Украинцы – бессмертная, великая нация! Наша страна сегодня – это новый сюжет комиксам Marvel, даже не сомневайтесь".

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