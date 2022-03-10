Как пишет Politeka.net, Камала Харрис прибыла с визитом в Польшу. На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой вице-спикер США сообщила, что Украине будет выделена помощь в размере 50 миллиардов долларов.

"Мы жертвуем дополнительно 50 миллиардов долларов для оказания гуманитарной помощи", - сказала Камала Харрис.

Также вице-спикер отметила, что сейчас все цивилизованные нации испытывают ярость, когда следят за ситуацией в Украине.

"Все цивилизованные нации испытывают ярость, когда смотрят на то, что происходит с этими невинными детьми, матерями, отцами, бабушками, бабушками и дедушками, людьми, которые бегут от всего, что знали", - заявила Камала Гаррис на пресс-конференции.

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