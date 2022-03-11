В ночь на 11 марта российские оккупанты обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета (Сумская область).

Об этом сообщил в своем Telegram председатель Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Погибли двое местных мирных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколочное ранение)", – говорится в сообщении.

Дмитрий Живицкий также подчеркнул, что сегодня в Сумской области "зеленых коридоров" нет.

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