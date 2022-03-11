Скоро українські військові продемонструють зовсім іншу війну, від якої окупанти будуть шоковані.

Член Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федір Веніславський заявити в ефірі телемарафону, що під Києвом стоять так звані загороджувальні загони кадірівців, які відкривають вогонь по солдатам з РФ, щоб не дати тим відступити. Такими ж методами свого часу користувався Сталін.

"На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча – стоять спеціальні загони кадирівців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, які уникають зіткнень з ЗСУ", – сказав Веніславський.

Нагадаємо, окупанти деморалізовані, в армію РФ вже готові брати всіх підряд.

Як повідомляла Politeka, Арестович пояснив, навіщо окупанти хочуть знищити Маріуполь.

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