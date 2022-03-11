На відео дійсно чутно звук пострілу вдалині, а через кілька секунд чутно інший глухий звук – ніби камінь впав на землю.

Військовослужбовець Збройних сил України Валерій Маркус потролив окупантів. Військовий з усмішкою потролив випущені російськими солдатами снаряди, які не вибухають.

Висміяв російську армію він на своєму YouTube-каналі, підписавши його "Русня стріляє по ЗСУ з катапульт".

Маркус зазначив, що кілька останніх снарядів противника просто впали на землю ніби каміння.

"Я не знаю, що там ті "макакоси" роблять зі своїми боєприпасами, але вже третій 152-мм прилітає і падає каменем на землю. Ніби з рогатки стріляють", - сказав військовий.

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