В Луцке возросло число погибших в результате ракетных обстрелов, которые утром 11 марта устроили российские оккупанты. Так, 4 человека погибли и 6 ранены.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
"По информации военных, обстрел произошел 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно, были выпущены из бомбардировщика армии РФ из района Черного моря", – написал Погуляйко.
В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.
Волынская облгосадминистрация сообщала, что взрывы прогремели в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка. Предварительно сообщалось о двух погибших. Российские фашисты заплатят за каждую смерть украинца.
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Как сообщала Politeka, обстреливают города Украины ракетами: опубликован список военных преступников ВМС РФ, есть жены и дети.
Также Politeka писала, оккупанты берут в заложники женщин и детей.