Волынская облгосадминистрация сообщала, что взрывы прогремели в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка.

В Луцке возросло число погибших в результате ракетных обстрелов, которые утром 11 марта устроили российские оккупанты. Так, 4 человека погибли и 6 ранены.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"По информации военных, обстрел произошел 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно, были выпущены из бомбардировщика армии РФ из района Черного моря", – написал Погуляйко.

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

Волынская облгосадминистрация сообщала, что взрывы прогремели в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка. Предварительно сообщалось о двух погибших. Российские фашисты заплатят за каждую смерть украинца.

Напомним, бойцы ВСУ разгромили базу врага, оккупанты бегут назад в Россию.

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