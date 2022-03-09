Ворог не здійснює активних наступальних дій, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околиці міста.

Як пише Politeka.net, зараз під Харковом ворог змушений був відійти до свого кордону. ЗСУ вже знищили ворожу базу, яка розміщувалася біля міста Дергачі. Про це сьогодні, дев'ятого березня, повідомив голова облдержадміністрації Синьогубов Олег.

За його словами, вночі було багато обстрілів житлового масиву Харкова, а в Ізюмі були ракетними обстріли, а також були спроби авіанальотів, проте Харків повністю знаходиться під обороною ЗСУ.

Ворог не здійснює активних наступальних дій, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околиці міста. За минулу добу російські окупаційні війська завдавали понад 50 артилерійських обстрілів та обстрілів з реактивної системи залпового вогню по районах Олексіївка, П'ятихатки, Білгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

Також був авіаналіт винищувачів противника з міста Бєлгород РФ на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили і взяли зворотний курс. Втрати серед особового складу ЗСУ відсутні.

Також ми писали, під Харковом 8 березня українські воїни розгромили групу кадирівців, які збиралися наступати на місто. А розповідали, що їх куля не бере! Але українські захисники знищують їх якісно і швидко.

Ворог зазнав величезних втрат. Фото і відео з місця бою полку "Азов" і кадирівців виклавши Костянтин Немічев.

Нагадавши, серед жертв авіаудару виявився український чемпіон і вся його сім'я.

Як повідомляла Politeka, військова техніка армії РФ у жахливому стані, ЗСУ показали все на відео.

Також Politeka писала, селяни перемогли 4 танки окупантів за допомогою прапорів України.