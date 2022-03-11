Как пишет Politeka.net, в телеграмм-канале Верховной рады Украины опубликовали информацию о том, что российские оккупанты в группе из 10 человек похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, отказавшегося от сотрудничества с врагом.
Первым об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Впоследствии информацию подтвердил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Также с подтверждением выступил руководитель Запорожской ОГА Александр Старух.
Что известно:
Враги задержали Федорова в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя. В кабинете мэра стоял украинский флаг. Во время похищения Федорову надели пластиковый мешок на голову. Что с ним сейчас – не сообщается.
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Мелитополь находится под временным контролем русских войск. Несколько дней назад орки похитили участника митинга против оккупации Сергея Киричука. А также депутатку Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову, впоследствии ее отпустили.
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