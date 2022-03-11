Появилась информация о том, что российские орки похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался с ними сотрудничать.

Как пишет Politeka.net, в телеграмм-канале Верховной рады Украины опубликовали информацию о том, что российские оккупанты в группе из 10 человек похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, отказавшегося от сотрудничества с врагом.

Первым об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Впоследствии информацию подтвердил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Также с подтверждением выступил руководитель Запорожской ОГА Александр Старух.

Что известно:

Враги задержали Федорова в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя. В кабинете мэра стоял украинский флаг. Во время похищения Федорову надели пластиковый мешок на голову. Что с ним сейчас – не сообщается.

Мелитополь находится под временным контролем русских войск. Несколько дней назад орки похитили участника митинга против оккупации Сергея Киричука. А также депутатку Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову, впоследствии ее отпустили.

Напомним, Глава Минобороны Украины Резников воодушевил новыми победами украинцев: "Видео побега российских...".

Как сообщала Politeka, Дети беженцев из Украины могут бесплатно учиться в Польше: как это сделать.

Также Politeka писала, что Российский агрессор обстрелял Беларусь: командование ВСУ сообщило о провокации.