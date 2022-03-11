Методы Кремля все больше напоминают действия Германии в прошлом веке.

Путин начал провокации против своего же союзника, чтобы окончательно втянуть Лукашенко в войну с Украиной

О том, что самолеты РФ обстреляли несколько белорусских населенных пунктов вдоль границы, надеясь обвинить в этом Украину, и принудить Беларусь к вступлению в войну с нашей страной, на своей странице в соцсети Facebook, предупреждает Командование Воздушных сил ВСУ .

В частности, сегодня, в 2 часа 30 минут дня, от Государственной пограничной службы поступили сведения - российские самолеты вылетели с аэродрома "Дубровица" в Республике Беларусь, и зашли на территорию нашей страны.

После этого, летчики-оккупанты сделали разворот над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумени, и вначале нанесли удар по населенному пункту Копани, а потом отбомбились по Бухличам и Верхнему Теребежову.

"Такая атака врага на населенные пункты Беларуси - сознательная провокация, чтобы втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - подчеркнули в Государственной пограничной службе Украины.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что "двухсотым" стал командующий российской армии.

Также ранее мы информировали о том, что российский оккупант признался в военных преступлениях.

А до этого наш портал сообщали о том, что Зеленский заявил о стратегическом переломе.