Как украинские беженцы могут оформлять детей в школах соседней страны

О том, что у беженцев из нашей страны есть право отдать детей на обучение в образовательные учреждения совершенно бесплатно, а также как именно это сделать, пишет информационный портал "in Poland".

Государственные начальные школы, которые территориально находятся по месту проживания ребенка из нашей страны, обязаны принимать ребенка после заявления от родителей.

Иные государственные начальные и средние школы, могут принять детей только в том случае, если они располагают свободными местами. Если же свободные места в выбранной школе отсутствуют, необходимо обратиться в коммунальную службу, которая поможет в решении данного вопроса.

Также, дети от 7 до 18 лет могут проходить обучение в школах Польши совершенно бесплатно, и даже незнание польского языка не может быть формальным препятствием. Для зачисления в школу родителям или законным опекунам следует подать заявление, а и ждать решения о зачислении, которое обязан принять директор.

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Относительно учащихся начальной школы, проживающих в районе данной школы, то директор вообще не может отказать родителям в приеме детей. Кроме того, украинцы, желающие причислить ребенка к определенной школе, не обязаны предоставлять договора аренды квартиры или регистрации - хватит подтверждения собственника квартиры, где и проживает семья с детьми.

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Касательно детей старшего возраста: у общеобразовательных учебных заведений нет никакого зонирования, и потому стоит обратиться в местное управление образования, где уведомят о наличии свободных мест в каких-либо учебных заведениях.

Однако родителям, стремящимся записать детей в школу, нужно собрать документы, касающиеся предыдущего образования своего ребенка(аттестат об окончании школы/об экзаменах и тому подобное). Если подобных документов попросту нет, то следует написать заявление, указав общее количество законченных лет обучения с наименованием заведения, в котором ранее учился ребенок.

Заробитчане, граница, Польша

Также, процесс обучения для детей беженцев - бесплатен, включая право на дополнительные бесплатные часы изучения польского языка или обучение на подготовительных курсах.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что организаторы ЗНО-2022 рассказали об альтернативах для абитуриентов.

Также ранее мы информировали о том, что украинские дети вернуться к учебе с 14-го марта.

А до этого наш портал сообщали о том, что Украине дали ответ относительно вступления в ЕС.