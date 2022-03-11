Обучение всем предметам и дополнительные курсы языка - бесплатны, но есть нюансы.

Как украинские беженцы могут оформлять детей в школах соседней страны

О том, что у беженцев из нашей страны есть право отдать детей на обучение в образовательные учреждения совершенно бесплатно, а также как именно это сделать, пишет информационный портал " in Poland ".

Государственные начальные школы, которые территориально находятся по месту проживания ребенка из нашей страны, обязаны принимать ребенка после заявления от родителей.

Иные государственные начальные и средние школы, могут принять детей только в том случае, если они располагают свободными местами. Если же свободные места в выбранной школе отсутствуют, необходимо обратиться в коммунальную службу, которая поможет в решении данного вопроса.

Также, дети от 7 до 18 лет могут проходить обучение в школах Польши совершенно бесплатно, и даже незнание польского языка не может быть формальным препятствием. Для зачисления в школу родителям или законным опекунам следует подать заявление, а и ждать решения о зачислении, которое обязан принять директор.

Относительно учащихся начальной школы, проживающих в районе данной школы, то директор вообще не может отказать родителям в приеме детей. Кроме того, украинцы, желающие причислить ребенка к определенной школе, не обязаны предоставлять договора аренды квартиры или регистрации - хватит подтверждения собственника квартиры, где и проживает семья с детьми.

Касательно детей старшего возраста: у общеобразовательных учебных заведений нет никакого зонирования, и потому стоит обратиться в местное управление образования, где уведомят о наличии свободных мест в каких-либо учебных заведениях.

Однако родителям, стремящимся записать детей в школу, нужно собрать документы, касающиеся предыдущего образования своего ребенка(аттестат об окончании школы/об экзаменах и тому подобное). Если подобных документов попросту нет, то следует написать заявление, указав общее количество законченных лет обучения с наименованием заведения, в котором ранее учился ребенок.

Также, процесс обучения для детей беженцев - бесплатен, включая право на дополнительные бесплатные часы изучения польского языка или обучение на подготовительных курсах.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что организаторы ЗНО-2022 рассказали об альтернативах для абитуриентов.

Также ранее мы информировали о том, что украинские дети вернуться к учебе с 14-го марта.

А до этого наш портал сообщали о том, что Украине дали ответ относительно вступления в ЕС.