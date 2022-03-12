Как пишет Politeka.net, под Одессой 600 российских морпехов отказались воевать против Украины. СБУ обнародовало видео с допросом очередного пленника.
Он признается – оккупанты все чаще сожалеют, что у них не хватило духу поступить, как русские морские пехотинцы: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит".
Также, по словам пленника, в ходе продвижения вглубь Украины оккупанты осознают, что они сюда пришли далеко не с миротворческой миссией. Но им дают понять, что назад они не вернутся, потому что, мол, едут эшелоны, убивающие дезертиров. Таким образом, в очередной раз подтверждается тот факт, что армия врагов деморализована и подавлена.
"Победа Украины – не за горами!", - говорится в сообщении СБУ.
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