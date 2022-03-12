Его фразы уже стали крылатыми и действуют не хуже успокоительного.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким с первых дней войны заряжает украинцев оптимизмом и непоколебимой верой в победу. Видео, которые записывает Ким уже разбирают на цитаты и сравнивают с успокаивающими препаратами.

Женщины даже называет Кима «крашем» (сленг; англ. crush— человек, который очень нравится, объект наслаждения для души.).

Отметим, что Виталий Ким женат.

Вместе с женой Юлией он воспитывает троих детей.

У Виталия Кима две дочери-Евгения и Александра, а также сын Руслан.

Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Его отец — заслуженный тренер по баскетболу, был игроком молодежной сборной СССР.

Виталий Ким окончил Николаевскую гимназию № 2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности «экономика предприятий».

С 1998 занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу.

С 2003 работал в компании «Укрпромресурс», специализирующаяся на оценочной и аудиторской деятельности в государственном секторе.

Также занимал руководящие позиции в ряде николаевских предприятий, специализирующихся на международной инвестиционной деятельности.

В 2015-2016 годах Виталий Ким принимал участие в организации работы и руководства аналитического департамента Министерства аграрной политики Украины.

Николаевскую областную государственную администрацию Виталий Ким возглавил с 25 ноября 2020 года.

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