Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким с первых дней войны заряжает украинцев оптимизмом и непоколебимой верой в победу. Видео, которые записывает Ким уже разбирают на цитаты и сравнивают с успокаивающими препаратами.
Женщины даже называет Кима «крашем» (сленг; англ. crush— человек, который очень нравится, объект наслаждения для души.).
Отметим, что Виталий Ким женат.
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Вместе с женой Юлией он воспитывает троих детей.
У Виталия Кима две дочери-Евгения и Александра, а также сын Руслан.
Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Его отец — заслуженный тренер по баскетболу, был игроком молодежной сборной СССР.
Виталий Ким окончил Николаевскую гимназию № 2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности «экономика предприятий».
С 1998 занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу.
С 2003 работал в компании «Укрпромресурс», специализирующаяся на оценочной и аудиторской деятельности в государственном секторе.
Также занимал руководящие позиции в ряде николаевских предприятий, специализирующихся на международной инвестиционной деятельности.
В 2015-2016 годах Виталий Ким принимал участие в организации работы и руководства аналитического департамента Министерства аграрной политики Украины.
Николаевскую областную государственную администрацию Виталий Ким возглавил с 25 ноября 2020 года.
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