"Армия оккупантов деморализована и подавлена. Так что победа Украины - не за горами!"

Армейское руководство РФ возобновило практику "расстрельных отрядов" - эшелонов, которые идут за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать. Об этом очередной пленный оккупант рассказал на допросе в Службе безопасности Украины, передает пресс-служба СБУ.

"...нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой», - признается пленный.

"Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных», - отметили в СБУ.

Так пленный признался, что жалеет, что не оказали, как морские пехотинцы РФ: «...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит».

"Армия оккупантов деморализована и подавлена. Так что победа Украины - не за горами!"- подчеркнули в СБУ.

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