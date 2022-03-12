Как пишет Politeka.net, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины совместно с Ассоциацией "ЮрФем" объясняет, что такое статус ВПЛ и что это дает. Так, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – это люди, которые переехали из своего региона в другой регион Украины, чтобы спастись от военных действий.

Что придает статус ВПЛ?

  • содержание безвозмездного временного проживания в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ. Для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен;
  • ежемесячное адресное пособие;
  • получение социальных и административных услуг по месту нахождения, в частности, социальных выплат, пенсии;
  • обеспечение лекарствами;
  • гуманитарную и благотворительную помощь;

Как и где оформить?

В населенном пункте, где вы планируете временно проживать, следует обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения (функционируют при районных военных администрациях), или в городские исполнительные органы по месту жительства. Форму заявления можно найти по ссылке.

Эвакуация, дети, взрослые

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Заявление пишется собственноручно ВПЛ и несовершеннолетним ребенком, а заявление за малолетних детей оформляет законный представитель. Если же малолетний ребенок без сопровождения взрослых, заявление может подать его родственник или представитель органа опеки. Вместе с заявлением необходимо подать документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении ребенка.

К заявлению от законного представителя малолетнего ребенка нужно дополнительно подать:

  • документ, удостоверяющий личность законного представителя;
  • документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя (семейные отношения между ребенком и заявителем). Родителям такой документ не нужно подавать.
  • при необходимости – свидетельство о рождении ребенка.

Если в документе отсутствуют сведения о регистрации места жительства, где идет война, необходимо подать доказательства проживания:

  • военный билет;
  • трудовую книжку;
  • документы, подтверждающие право собственности;
  • свидетельство об образовании, медицинских документах и т.д.

Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица является подтверждением статуса ВПЛ.

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