В Службе безопасности Украины показали видео с допроса одного из российских пленников, который рассказал, о тех, кто отказывается воевать в Украине.

Как пишет Politeka.net, под Одессой 600 российских морпехов отказались воевать против Украины. СБУ обнародовало видео с допросом очередного пленника.

Он признается – оккупанты все чаще сожалеют, что у них не хватило духу поступить, как русские морские пехотинцы: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит".

Также, по словам пленника, в ходе продвижения вглубь Украины оккупанты осознают, что они сюда пришли далеко не с миротворческой миссией. Но им дают понять, что назад они не вернутся, потому что, мол, едут эшелоны, убивающие дезертиров. Таким образом, в очередной раз подтверждается тот факт, что армия врагов деморализована и подавлена.

"Победа Украины – не за горами!", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, Война в Украине: как получить статус внутренне перемещенного лица и какие льготы можно получить.

Как сообщала Politeka, Краш украинских женщин: на ком женат Виталий Ким – глава Николаевской ОГА, ставший народным любимцем.

Также Politeka писала, что Путин прибег к сталинским репрессиям против своей армии, откровения оккупанта: "Нам дали понять, что…".