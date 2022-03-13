В ночь с 12 на 13 марта вблизи станции Брусин в Донецкой области был поражен обломками во время обстрела пассажирский эвакуационный поезд. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в город Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.
От нанесенных повреждений одна из проводниц поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу в Славянске, где сейчас ей оказывается помощь.
«Это ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных», - говорится в сообщении.
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Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездной бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, которые ожидали на спасение на вокзале города Лиман.
Напомним, 11 марта во время эвакуации мирных жителей села Победа Барышевского района Киевской области россияне открыли огонь. В колонне были исключительно женщины и дети. Семь человек погибли, из них один ребенок. Обстрел произошел возле села Остролучье.
Подобные случаи, к сожалению, не подинокі. Российские военные регулярно нарушают договоренности о прекращении огня, и обстреливают "зеленые коридоры".
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