В ночь с 12 на 13 марта вблизи станции Брусин в Донецкой области был поражен обломками во время обстрела пассажирский эвакуационный поезд. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в город Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

От нанесенных повреждений одна из проводниц поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу в Славянске, где сейчас ей оказывается помощь.

«Это ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных», - говорится в сообщении.

Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездной бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, которые ожидали на спасение на вокзале города Лиман.

Напомним, 11 марта во время эвакуации мирных жителей села Победа Барышевского района Киевской области россияне открыли огонь. В колонне были исключительно женщины и дети. Семь человек погибли, из них один ребенок. Обстрел произошел возле села Остролучье.

Подобные случаи, к сожалению, не подинокі. Российские военные регулярно нарушают договоренности о прекращении огня, и обстреливают "зеленые коридоры".

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