Українцям, які прийматимуть у себе внутрішньо переміщених людей, компенсують витрати на комунальні платежі.

Як пише Politeka.net, уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які безкоштовно приймають переселенців. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

"Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям в будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садках та ін.)", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про всі витрати, пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів і вугілля.

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до Військової адміністрації та чеки або скани, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

"Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадах, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів", - повідомили у відомстві.

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року, тобто на початку квітня громади зможуть подавати свої заявки на відшкодування.

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