Як пише Politeka.net, уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які безкоштовно приймають переселенців. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.
"Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям в будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садках та ін.)", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, мова йде про всі витрати, пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів і вугілля.
Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до Військової адміністрації та чеки або скани, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
600 російських морпіхів відмовилися воювати в Україні: з'явилося відео допиту бранця
«Ми перемололи третину війська противника»: Арестович повідомив приємні новини з фронту
Вибухи чутно під Києвом після нової атаки загарбників: "Вісім ракет потрапило"
Тіні Кароль дісталося від гострої на язик Насті Приходько: "Перевзуваєшся зараз ти"
"Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадах, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів", - повідомили у відомстві.
Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року, тобто на початку квітня громади зможуть подавати свої заявки на відшкодування.
Нагадаємо, Війська РФ змінили тактику після невдалого захоплення міст: "Намагаються закріпитися на рубежах".
Як повідомляла Politeka, В Україні поновлюється навчальний процес: у МОН назвали області та умови.
Також Politeka, 600 російських морпіхів відмовилися воювати в Україні: з'явилося відео допиту бранця.