Як пише Politeka.net, у суботу, 12 березня, з 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9. Про це повідомила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Підводимо підсумки дня, який був складним, але все ж наближає нас до перемоги. За результатами відкритих коридорів, а їх було всього 14, спрацювало 9!",- зазначила вона.
Суми: ми допомогли близько 8 тисячам людей, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотопа, Лебедина, велику Писарівку, то в цілому сьогодні виїхало близько 3 тисяч осіб.
Запорізька область Енергодар. На жаль, коридор не спрацював. Виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинилися на блокпості у Василівці, і російські окупанти не пропустили їх далі, незважаючи на попередні домовленості. Зараз колона залишилася там ночувати і вранці знову поїде на місце свого призначення.
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