Як пише Politeka.net, у суботу, 12 березня, з 14 гуманітарних коридорів спрацювало 9. Про це повідомила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Підводимо підсумки дня, який був складним, але все ж наближає нас до перемоги. За результатами відкритих коридорів, а їх було всього 14, спрацювало 9!",- зазначила вона.

Суми: ми допомогли близько 8 тисячам людей, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотопа, Лебедина, велику Писарівку, то в цілому сьогодні виїхало близько 3 тисяч осіб.

Запорізька область Енергодар. На жаль, коридор не спрацював. Виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинилися на блокпості у Василівці, і російські окупанти не пропустили їх далі, незважаючи на попередні домовленості. Зараз колона залишилася там ночувати і вранці знову поїде на місце свого призначення.

Нагадаємо, Війська РФ змінили тактику після невдалого захоплення міст: "Намагаються закріпитися на рубежах".

Як повідомляла Politeka, В Україні поновлюється навчальний процес: у МОН назвали області та умови.

Також Politeka, 600 російських морпіхів відмовилися воювати в Україні: з'явилося відео допиту бранця.