Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский артист. Звезда также активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где в этот раз показал, как проходит митинг в поддержку Украины в Мелитополе.

На кадрах можно увидеть множество украинцев, которые вышли с флагами Украины на улицу. Люди скандировали "Мелитополь - Украина".

"Мелитополь - Украина", - подписал кадры Александр Пономарев.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Держитесь", "Вместе к победе", "Божечки, береги нас всех. Всю Украину", "Киев, огонь", "Держитесь , спасибо вам за ваше мужество", "Сил, терпенияя и выдержки вам... Львов с вами", "Также в Крыму было", "Город моего детства. Мира вам".

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