Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является солистом группы "Океан Эльзы" и знаменитым украинским певцом. Артист сразу же решил защищать Украину и также стал частью теробороны, ездит по городам и поддерживает фанатов.

Сегодня артист показал, как дал короткий выступ во Львове перед поклонниками и спел на улице среди окружающих. Как известно, после вторжения оккупантов в Украину многие звезды остались в родной Украине и даже стали на ее защиту.

«12.03.2022 - Железнодорожный вокзал, Львов» - коротко прокомментировал свое выступление Вакарчук.

В сети сразу поддержали:

«Мурашки покрыли мое тело💙💛 спасибо; До слез 😢😢 браво👏;Любовь❤️😢; Люблю!; Спасибо! Плачу; Лучший🥺🙏🏻❤️; До слез 😢, помню ваш концерт в Тюмени; Моя любимая песня! 👏; Спасибо большое))🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Горжусь, что живу с вами в одно время)); Столько разных чувств в этом исполнении 💛💙🙏; Спасибо вам, Святослав! До слез... как жаль, что творится такой беспредел между нашими странами; Слезы. Вы украинцы – лучшая нация нашего времени. Я белоруска».

Отметим, также в ряды территориальной обороны вступил лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Он защищает от российских оккупантов Киев.

Тарас Тополя вместе со всей группой "Антитела" тоже вступил в ряды территориальной обороны Киева.

Также в территориальной обороне лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот.

Напомним, Вакарчук на разрушенной площади Харькова мощно обратился к украинцам: "Никогда не разбомбят нашу свободу"

Как сообщала Politeka, Вакарчук из" Океан Эльзы "наведался в госпиталь к раненым, показав кадры:" отдельное спасибо врачам..."

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк обратился к оккупантам: "сначала у вас будет висеть, а потом вы будете висеть"