В Молдове начали принимать документы украинцев, которые есть в мобильном приложении "Дія".

Как пишет Politeka.net, в Молдове признали и начали принимать украинские цифровые документы, которые сгенерированы в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії". Уверен, что это только начало большой международной истории "Дії", - написал Михаил Федоров в своем телеграмме-канале в воскресенье.

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