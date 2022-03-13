Оперативное командование "Север" проинформировало о ситуации под Черниговом и потерях рашистов.

За прошедшие двое суток защитники Чернигова уничтожили значительное количество вражеской техники в окрестностях города и в близлежащих селах района. В частности, артиллерийскими подразделениями войск ОК "Север" разбито до 80 единиц техники, которая пыталась форсировать реку для продвижения в киевском направлении, чем значительно испортило их планы. Об этом говорится на официальной странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

В ночь с 11 на 12 марта разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил российской федерации, которая должна обеспечивать логистику врага. Два дня пылали в огне автомобили с топливом, боеприпасами и вооружением.

Искусными действиями подразделений ОК "Север" была разбита бригадно-тактическая группа того же полка, которая пыталась блокировать Чернигов. В окрестностях областного центра украинские военные обнаружены и уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край). Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Тем не менее, враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам Чернигова, убивает мирное население, разрушает жилье, несмотря на Международное право и правила ведения боевых действий.

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