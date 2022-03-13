Украинское правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий.

Как пишет Politeka.net, Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий. В частности, областные военные администрации будут обеспечивать организацию выезда детей из уязвимых категорий за пределы Украины в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины.

Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:

• Приглашение, в котором указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо о поддержке государственных учреждений страны пребывания детей.

• Письменное согласование областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованном Нацсоцслужбой.

Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:

• Детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.

• Дети, не имеющие такого статуса, проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.

• Детей, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, под опекой, попечительством.

Также согласно решению Правительства, консульские учреждения в странах, в которых выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня будут информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о взятии детей на консульский учет.

Дополнительно Минсоцполитики через уполномоченных представителей Министерства социальной политики, Нацсоцслужбы, других центральных органов исполнительной власти, общественных объединений, в том числе международных, и лиц, деятельность которых направлена ​​на защиту прав детей, может, согласно межправительственным договоренностям, осуществлять мониторинг условий пребывания детей за пределами Украины.

«В результате агрессии Российской Федерации дети из уязвимых категорий были вынуждены в экстренном порядке эвакуированы за границу. Госпогранслужба не осуществляет учет таких детей, а сопровождающие их лица не всегда придерживаются обязанности обратиться в консульское учреждение для постановки их на консульский учет.

Есть случаи, когда дети выезжают в одну страну, а затем сопровождающая детей организация может перевезти их в другую страну.

Не всегда областные военные администрации принимают решение о разрешении выезда за пределы Украины детей из уязвимых категорий организованными группами, и тогда трудно проконтролировать обеспечение их прав в стране пребывания и возвращение в Украину после стабилизации ситуации.

Поэтому мы наработали решения и процедуры, которые обеспечивают государственный контроль на всех этапах выезда детей из уязвимых категорий за границу, их пребывания и обеспечения их прав в другой стране и последующего возвращения в Украину», – сообщила Марина Лазебная.

Министр проинформировала, что Минсоцполитики подготовило соответствующие изменения в законы. Но поскольку вопросы сверхчувствительны и нуждаются в немедленном решении, то до принятия законодательных изменений они будут регулироваться решением правительства.

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