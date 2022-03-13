Как пишет Politeka.net, Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий. В частности, областные военные администрации будут обеспечивать организацию выезда детей из уязвимых категорий за пределы Украины в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины.
Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:
• Приглашение, в котором указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо о поддержке государственных учреждений страны пребывания детей.
• Письменное согласование областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованном Нацсоцслужбой.
Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:
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• Детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
• Дети, не имеющие такого статуса, проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
• Детей, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, под опекой, попечительством.
Также согласно решению Правительства, консульские учреждения в странах, в которых выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня будут информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о взятии детей на консульский учет.
Дополнительно Минсоцполитики через уполномоченных представителей Министерства социальной политики, Нацсоцслужбы, других центральных органов исполнительной власти, общественных объединений, в том числе международных, и лиц, деятельность которых направлена на защиту прав детей, может, согласно межправительственным договоренностям, осуществлять мониторинг условий пребывания детей за пределами Украины.
«В результате агрессии Российской Федерации дети из уязвимых категорий были вынуждены в экстренном порядке эвакуированы за границу. Госпогранслужба не осуществляет учет таких детей, а сопровождающие их лица не всегда придерживаются обязанности обратиться в консульское учреждение для постановки их на консульский учет.
Есть случаи, когда дети выезжают в одну страну, а затем сопровождающая детей организация может перевезти их в другую страну.
Не всегда областные военные администрации принимают решение о разрешении выезда за пределы Украины детей из уязвимых категорий организованными группами, и тогда трудно проконтролировать обеспечение их прав в стране пребывания и возвращение в Украину после стабилизации ситуации.
Поэтому мы наработали решения и процедуры, которые обеспечивают государственный контроль на всех этапах выезда детей из уязвимых категорий за границу, их пребывания и обеспечения их прав в другой стране и последующего возвращения в Украину», – сообщила Марина Лазебная.
Министр проинформировала, что Минсоцполитики подготовило соответствующие изменения в законы. Но поскольку вопросы сверхчувствительны и нуждаются в немедленном решении, то до принятия законодательных изменений они будут регулироваться решением правительства.
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