Как пишет Politeka.net, на странице в социальной сети Фейсбук Генштаб ВСУ рассказал о новой преступной схеме оккупантов, которая создана с целью разобщить украинских граждан.

Российские оккупанты не могут победить украинских военных в бою, поэтому все чаще действуют коварными методами.

На данный момент уже зафиксированы случаи, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных.

Цель очевидна – посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины. Поэтому Служба безопасности Украины призывает граждан крайне внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно когда она анонимна.

«Для победы в войне мы должны действовать четко, скоординированно и не поддаваться провокации врага!» - сказано в сообщении.

Мы также писали, встреча президента Украины Владимира Зеленського с президентом страны-агрессора может состояться уже в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Есть основания полагать, что встреча состоится, возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем», — сказал спикер турецкого президента.

Напомним, Ирина Верещук рассказала об эвакуации украинцев 12 марта: "из 14 гуманитарных коридоров..."

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