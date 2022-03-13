Как пишет Politeka.net, украинцы уже 18-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, где сейчас идут интенсивные бои с россиянами, рассказал, как сейчас идут дела в регионе, опубликовав новое видео на своем ТГ-канале.

"Добрый день. Мы с Украины, так... Двигаемся мы, двигаемся. Оккупанты, сволочи, выстрелили по школе в одном из населенных пунктов. Присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией. По всем направлениям двигаемся, перемещаемся, думаем, занимаемся. Какие же все-таки оккупанты тупые. Это просто катастрофа. Орки, они и в Африке орки. Они сюда - получили ... Обойти - и там получили... В третью сторону пошли - и там получат...", - сказал Виталий Ким.

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