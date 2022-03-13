Телеведущая Алла Мазур, звезда 1+1, показала, что произошло со святынями в Донецкой области, где прятались монахи и беженцы, среди которых были дети.

Как пишет Politeka.net, Алла Мазур - успешная украинская телеведущая и звезда 1+1. Знаменитость активно ведет блог в Инстаграм, где делится с украинцами самым важным.

В этот раз Алла показала кадры разрушенных святынь в Донецкой области.

"Прошлой ночью они бомбили знаменитую Успенскую Святогорскую Лавру на Донетчине: где прятались монахи и 520 беженцев, в том числе и 200 детей. Выбиты все окна в храмах монастыря, окна и двери в лаврских отелях, повреждены строения. Детей и взрослых, женщин и мужчин, которые искали защиту в Господнем доме - посекло стеклом и обломками. Нескольких раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным помогли в обители. Погибших, к счастью, нет. Все, кто остался, ночь провели в подвале монастыря", - написала Мазур.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Нелюди. Не боятся даже Бога", "Гоните и уничтожайте врага! Чтоб земля горела у них под ногами! Проклинаем врагов!", "Боже, помоги, что происходит".

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