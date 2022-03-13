Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась в Instagram милыми кадрами с 8-месячным сыном Львом. А в подписи к фото написала об успехах малыша и о том, что он пока не понимает, что происходит, но чувствует эмоции мамы.

На кадрах видно, что Даша в простом спортивном костюме сидит на полу и обнимает маленького Льва. Малыш тоже обнимает и целует мамочку в ответ. Выглядят они очень мило и по-домашнему, не хватает только звездного папы Никиты Добрынина, который вступил в ряды терробороны в Киеве.

"8 месяцев нашему сыну и 18-й день войны. Мы так счастливы, что у нас есть наш маленький мир, потому что именно он сейчас не даёт расклеиваться и мы держимся, так как он считывает состояние за 2 секунды. Сейчас у Льва 2 зуба, он опирается об поверхности и сам поднимается, очень много разговаривает. Я рада, что ему только 8 месяцев и он ничего не понимает. Берегите себя и родных. Наши сердца чисты, и мы точно выстоим", - написала Квиткова.

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