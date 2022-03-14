Подробной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Утром 14 марта войска РФ обстреляли город Снигиревка в Николаевской области. В результате были разрушены дома, некоторые из них загорелись.

Видео разрушений опубликовал в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"Последствия утреннего обстрела города Снигиревка. Под завалами находятся люди", – написал он.

На кадрах видны разрушенные дома и выженная снарядами земля. Дорога рядом покрыта обломками от домов и воронками от ударов. Из некоторых домов поднимается вверх густой дым.

Напомним, ВСУ сбили еще несколько самолетов и вертолетов оккупантов.

Как сообщала Politeka, снаряд попал в многоэтажку в Киеве.

Также Politeka писала, оккупанты отказываются выполнять приказы начальства.