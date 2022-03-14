За останню добу наші воїни збили кілька літальних апаратів "російської орди"

Про те, що за останні 24 години, на понеділок, 14-е березня, сили протиповітряної оборони знищили кілька літаків, вертольотів і БПЛА російських окупантів, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, на одному зі стратегічних напрямків під Києвом, група літаків ворога, що складається з Су-35, Су-34 і Су-25, спробувала зробити ракетно-бомбовий удар по укріпленнях Захисників України. Винищувачі Повітряних сил України протистояли переважаючим силам окупантів, чим скористалася протиповітряна оборона, випустивши зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

За попередньою інформацією було відзначено не менше 3-х влучень по літаках російських окупантів. Але і це ще не все: зенітні ракетні війська поінформували про "утилізацію" ще 3-х вертольотів противника, включаючи 1 БПЛА.

Також, вранці цього понеділка, 14-го березня, згідно з відомостями, що надійшли від оперативного командування "Північ", наше ППО знищило ще 1 літак противника.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Маріуполь пережив близько 100 авіаударів противника.

Також раніше ми інформували про те, що снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку в Києві.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "орки" відмовляються виконувати накази свого недалекого командування.