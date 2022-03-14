В результате ночного ракетного удара в 02:40 ночи оккупантами в селе Ставище Житомирского района по административным зданиям пострадали 4 человека.
Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
Предварительно разрушены 7 зданий, повреждены 2 жилых дома. В разрушенных постройках возникли пожары. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники. Работы по поиску пострадавших продолжаются.
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Напомним, ВСУ сбили еще несколько самолетов и вертолетов оккупантов.
Как сообщала Politeka, снаряд попал в многоэтажку в Киеве.
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