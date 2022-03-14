Вранці 14 березня війська РФ обстріляли місто Снігурівка в Миколаївській області. В результаті були зруйновані будинки, деякі з них загорілися.
Відео руйнувань опублікував у Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.
"Наслідки ранкового обстрілу міста Снігурівка. Під завалами знаходяться люди", - написав він.
На кадрах видно зруйновані будинки і вижену снарядами землю. Дорога поруч покрита уламками від будинків і воронками від ударів. З деяких будинків піднімається вгору густий дим.
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