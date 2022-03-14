Докладної інформації про жертви і постраждалих поки немає.

Вранці 14 березня війська РФ обстріляли місто Снігурівка в Миколаївській області. В результаті були зруйновані будинки, деякі з них загорілися.

Відео руйнувань опублікував у Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

"Наслідки ранкового обстрілу міста Снігурівка. Під завалами знаходяться люди", - написав він.

На кадрах видно зруйновані будинки і вижену снарядами землю. Дорога поруч покрита уламками від будинків і воронками від ударів. З деяких будинків піднімається вгору густий дим.

Нагадаємо, ЗСУ збили ще кілька літаків і вертольотів окупантів.

Як повідомляла Politeka, снаряд влучив у багатоповерхівку в Києві.

Також Politeka писала, окупанти відмовляються виконувати накази начальства.